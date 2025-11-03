16:29  02 листопада
Внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині загинули українські військові
12:10  02 листопада
На Прикарпатті суддя скоїла смертельну ДТП: ДБР оголосило їй підозру
08:33  02 листопада
В Одесі стався скандал через російську музику у нічному клубі
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 07:28

Трамп поки не розглядає передачу Україні ракет Tomahawk

03 листопада 2025, 07:28
Читайте также на русском языке
Фото: EPA-EFE/Yuri Gripas
Читайте также
на русском языке

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація поки не планує передавати Україні ракети великої дальності Tomahawk

Про це він сказав під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, аудіотрансляцію якої оприлюднив Білий дім, передає RegioNews.

На запитання, чи розглядається можливість передачі ракет Україні, Трамп відповів: "Ні, принаймні зараз". Водночас він зауважив, що може "змінити рішення", але поки відповідь залишається негативною.

Також американського лідера знову запитали про те, що могло б стати "останньою краплею" для російського диктатора Володимира Путіна, аби він припинив війну проти України.

"Останньої краплі не буде. Іноді сторонам треба дати битися. І вони б’ються. Для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Але і для України бойові дії є важкими", – сказав Трамп

Нагадаємо, видання CNN повідомляло, що Пентагон надав "зелене світло" на потенційне постачання Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення мав ухвалити Дональд Трамп.

Раніше американський президент заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk. Своє рішення він пояснив тривалим та складним процесом підготовки до використання цієї зброї.

Читайте також: "Томагавки" для України: як це змінить хід війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп РФ США війна мир ракета Tomahawk
Нічна атака на Сумщині: є загиблий, трьох людей дістали з-під завалів
03 листопада 2025, 06:58
Уся Донеччина без світла через удари росіян по електромережі
02 листопада 2025, 13:29
У Запоріжжі після російської атаки без світла залишились понад 11 тисяч абонентів
02 листопада 2025, 11:59
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Вища рада правосуддя погодила арешт судді
03 листопада 2025, 08:16
Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: пошкоджене підприємство
03 листопада 2025, 07:58
Путін бреше собі чи його оточення бреше йому
03 листопада 2025, 07:51
На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, ще восьмеро поранені
03 листопада 2025, 07:49
На Миколаївщині зіткнулись дві автівки: серед чотирьох постраждалих – дві дитини
03 листопада 2025, 07:38
Росіяни за добу понад 750 разів вдарили по Запорізькій області: троє поранених
03 листопада 2025, 07:29
Російська армія втратила за добу в Україні майже 1200 військових
03 листопада 2025, 07:12
У Миколаєві після атаки "шахедів" спалахнула пожежа
03 листопада 2025, 07:11
Нічна атака на Сумщині: є загиблий, трьох людей дістали з-під завалів
03 листопада 2025, 06:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »