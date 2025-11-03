Трамп поки не розглядає передачу Україні ракет Tomahawk

Фото: EPA-EFE/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація поки не планує передавати Україні ракети великої дальності Tomahawk

Про це він сказав під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, аудіотрансляцію якої оприлюднив Білий дім, передає RegioNews.

На запитання, чи розглядається можливість передачі ракет Україні, Трамп відповів: "Ні, принаймні зараз". Водночас він зауважив, що може "змінити рішення", але поки відповідь залишається негативною.

Також американського лідера знову запитали про те, що могло б стати "останньою краплею" для російського диктатора Володимира Путіна, аби він припинив війну проти України.

"Останньої краплі не буде. Іноді сторонам треба дати битися. І вони б’ються. Для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Але і для України бойові дії є важкими", – сказав Трамп

Нагадаємо, видання CNN повідомляло, що Пентагон надав "зелене світло" на потенційне постачання Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення мав ухвалити Дональд Трамп.

Раніше американський президент заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk. Своє рішення він пояснив тривалим та складним процесом підготовки до використання цієї зброї.

