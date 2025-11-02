В Запорожье после российской атаки без света осталось более 11 тысяч абонентов
В результате ночной российской атаки на Запорожье без электроснабжения остаются более 11 тысяч абонентов
Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"После ночной атаки остаются обесточенными 11 434 абонента. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки", – говорится в сообщении.
По его словам, в результате атаки повреждены 17 частных домов.
В настоящее время специалистами проводятся работы по обследованию. Задействованы все службы.
Напомним, в конце октября армия РФ нанесла 673 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области. Тогда в результате обстрелов три человека погибли, еще 29 получили ранения.
