02 ноября 2025, 11:59

В Запорожье после российской атаки без света осталось более 11 тысяч абонентов

02 ноября 2025, 11:59
Читайте також українською мовою
фото: tsn.ua
Читайте також
українською мовою

В результате ночной российской атаки на Запорожье без электроснабжения остаются более 11 тысяч абонентов

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"После ночной атаки остаются обесточенными 11 434 абонента. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки", – говорится в сообщении.

По его словам, в результате атаки повреждены 17 частных домов.

В настоящее время специалистами проводятся работы по обследованию. Задействованы все службы.

Напомним, в конце октября армия РФ нанесла 673 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области. Тогда в результате обстрелов три человека погибли, еще 29 получили ранения.

Федоров Иван Сергеевич Запорожская ОВА Запорожье атака РФ
