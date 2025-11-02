12:10  02 ноября
На Прикарпатье судья совершила смертельное ДТП: ГБР объявило ей подозрение
Россияне повредили железную дорогу на Днепропетровщине
В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе
Вся Донетчина без света из-за ударов россиян по электросети

иллюстративное фото: из открытых источников
Донецкая область осталась без электроэнергии из-за ударов РФ по электросетям

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"Вся Донетчина – обесточена. Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, специалисты уже занимаются устранением последствий аварии.

Как сообщалось, за прошедшие сутки российские военные убили в Донецкой области пятерых гражданских. Еще двое мирных жителей получили ранения.

