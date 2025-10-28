08:58  28 жовтня
07:15  28 жовтня
09:12  28 жовтня
28 жовтня 2025, 10:58

ДБР затримало екскерівника "Укренерго" Кудрицького – ЗМІ

28 жовтня 2025, 10:58
Фото: з відкритих джерел
Державне бюро розслідувань затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького та готує йому повідомлення про підозру. Разом із ним фігурує бізнесмен Ігор Гринкевич, який перебуває в СІЗО

Про це "Українській правді" повідомив співрозмовник у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За даними джерел, Кудрицькому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідство вважає, що він та Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми у 2018 році.

Що відомо про Кудрицького

Володимир Кудрицький (нар. 23 травня 1986 року) – український менеджер у сфері енергетики, колишній голова правління "Укренерго" (2020-2024).

Закінчив із відзнакою Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (факультет міжнародної економіки).

Раніше працював у Grant Thornton Ukraine та ПАТ "Укртранснафта".

У 2024 році заснував компанію "Неджен".

Нагадаємо, 21 жовтня ДБР провело обшуки у Кудрицького. Йшлося про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей. 22 жовтня він прибув на перший допит і отримав статус свідка.

ДБР Україна підозра Київ Львів затримання Укрэнерго Володимир Кудрицький
