13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 18:35

Зеленский обсудил совместное производство дронов с известной компанией

22 октября 2025, 18:35
фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию обсудил совместное производство беспилотников со шведской компанией Saab

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что Украина очень заинтересована в копродукции с компанией Saab, в частности, в совместном производстве дронов.

"У нас сегодня одна из лучших дронов в мире. Мы будем масштабироваться, и со Швецией в партнерстве. Мы сегодня говорили об этом с премьер-министром, и с руководством и владельцами компании Saab", – отметил он.

Saab – это шведская компания, основанная в 1937 году. Специализируется в области авиастроения, аэрокосмического оборудования и военной электроники. Также занималась производством автомобилей.

Напомним, Швеция продаст Украине до 150 истребителей Gripen E. Об этом сообщило TV4 Nyheterna.

