ЄС взяв на себе зобов'язання надавати фінансову допомогу Україні до 2027 року
Як передає RegioNews, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
За його словами, одним із найважливіших досягнень саміту стало одностайне рішення країн-членів ЄС щодо збереження фінансової допомоги Україні не лише на наступний рік, а й у 2027-му.
Також значного прогресу було досягнуто у питанні використання заморожених російських активів та у питанні посилення протиповітряної оборони України.
Як повідомлялось, лідери ЄС затвердили документ про підтримку України. Його не підписав лише лідер Угорщини Орбан.
