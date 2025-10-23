Трамп встретится с Си Цзиньпином: названа дата

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с китайским лидером Си Цзиньпином в следующую среду, 30 октября

Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролай Левитт на брифинге в четверг, 23 октября, передает RegioNews со ссылкой на издание "Европейская правда".

По ее словам, встреча Трампа и Си состоится в южнокорейском городе Пусан на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В рамках своей ежедневной поездки Трамп также побывает в Малайзии и Японии, где проведет отдельные двусторонние встречи.

Как сообщалось, отмененная встреча между лидерами США и РФ может состояться в будущем. Однако точная дата пока неизвестна.