Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном: названа дата

Про це повідомила речниця Білого дому Керолай Левітт на брифінгу в четвер, 23 жовтня, передає RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".

За її словами, зустріч Трампа і Сі відбудеться в південнокорейському місті Пусан на полях саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

У межах своєї кількаденної поїздки Трамп також побуває у Малайзії та Японії, де проведе окремі двосторонні зустрічі.

Як повідомлялось, скасована зустріч між лідерами США та РФ може відбутись у майбутньому. Проте точна дата поки що невідома.