21:22  23 жовтня
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 23:33

Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном: названа дата

23 жовтня 2025, 23:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп проведе двосторонню зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном наступної середи, 30 жовтня

Про це повідомила речниця Білого дому Керолай Левітт на брифінгу в четвер, 23 жовтня, передає RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".

За її словами, зустріч Трампа і Сі відбудеться в південнокорейському місті Пусан на полях саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

У межах своєї кількаденної поїздки Трамп також побуває у Малайзії та Японії, де проведе окремі двосторонні зустрічі.

Як повідомлялось, скасована зустріч між лідерами США та РФ може відбутись у майбутньому. Проте точна дата поки що невідома.

