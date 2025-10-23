Лідери ЄС затвердили документ про підтримку України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Саміт Європейської ради 23 жовтня затвердив висновки стосовно України, у яких підтверджується відданість Євросоюзу забезпеченню фінансових та військових потреб нашій країни у 2026-27 роках

Як передає RegioNews, про це повідомляє видання "Європейська правда".

Зазначається, що документ не підписав лише лідер Угорщини Орбан.

"Висновки щодо України затверджені 26-ма державами-членами без Угорщини", – йдеться у повідомленні.

Висновки мають підтвердити відданість Євросоюзу наданню Україні у 2026-27 роках необхідної фінансової та військової допомоги.

