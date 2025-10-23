У США розповіли, що потрібно для майбутньої зустрічі Трампа із Путіним
Скасована зустріч між лідерами США та РФ може відбутись у майбутньому
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".
Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила на брифінгу в Білому домі у четвер, що нині скасована зустріч між лідерами США та Росії може відбутись у майбутньому.
"Я думаю, що президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня вона (зустріч – ред.) може знову відбутись. Але ми хочемо переконатися, що ця зустріч дасть відчутні позитивні результати і що президент ефективно використає свій час на неї", – зазначила вона.
Раніше стало відомо, чому Трамп запровадив санкції проти РФ саме зараз. Про це розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт.
