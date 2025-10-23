Стало відомо, чому Трамп запровадив санкції проти РФ саме зараз
У Білому домі пояснили, чому Трамп запровадив нові санкції проти Росії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".
Речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу у четвер, 23 жовтня, пояснила рішення США запровадити санкції проти російського нафтового сектора недостатньою зацікавленістю РФ у мирному врегулюванні війни в Україні.
За словами Левітт, Трамп "завжди стверджував, що запровадить санкції проти Росії, коли вважатиме це доцільним і необхідним, і вчора настав цей день".
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував нічні та ранкові обстріли Росією українських міст. За його словами, РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни.
Зеленський про нові санкції: маємо бити по "тіньовому флоту" РФВсі новини »
23 жовтня 2025, 12:16ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ: що він передбачає
23 жовтня 2025, 10:25Трамп пояснив, чому Україна не отримає Tomahawk
23 жовтня 2025, 07:53
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Харкові відбудували пошкоджену росіянами школу
23 жовтня 2025, 22:11В Україні запрацювала програма для підтримки батьків
23 жовтня 2025, 21:59Рішенням Зеленського Одесу – мільйонне місто фактично позбавили місцевого самоврядування
23 жовтня 2025, 21:54На Київщині жінка загинула під колесами потяга
23 жовтня 2025, 21:45Міносвіти готує зміни до правил вступу у 2026 році
23 жовтня 2025, 21:41Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
23 жовтня 2025, 21:22"Мандрівка" за 10 тисяч доларів: на Буковині викрили ділка, який заробляв на ухилянтах
23 жовтня 2025, 21:20На Запоріжжі окупанти атакували пожежну машину FPV-дроном: постраждав рятувальник
23 жовтня 2025, 21:12У Дніпрі пара продавала наркотики: ховали заборонені речовини в розетках
23 жовтня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »