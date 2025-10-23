Стало відомо, чому Трамп запровадив санкції проти РФ саме зараз

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Білому домі пояснили, чому Трамп запровадив нові санкції проти Росії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу у четвер, 23 жовтня, пояснила рішення США запровадити санкції проти російського нафтового сектора недостатньою зацікавленістю РФ у мирному врегулюванні війни в Україні.

За словами Левітт, Трамп "завжди стверджував, що запровадить санкції проти Росії, коли вважатиме це доцільним і необхідним, і вчора настав цей день".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував нічні та ранкові обстріли Росією українських міст. За його словами, РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни.