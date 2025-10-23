21:22  23 жовтня
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 21:49

Стало відомо, чому Трамп запровадив санкції проти РФ саме зараз

23 жовтня 2025, 21:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Білому домі пояснили, чому Трамп запровадив нові санкції проти Росії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу у четвер, 23 жовтня, пояснила рішення США запровадити санкції проти російського нафтового сектора недостатньою зацікавленістю РФ у мирному врегулюванні війни в Україні.

За словами Левітт, Трамп "завжди стверджував, що запровадить санкції проти Росії, коли вважатиме це доцільним і необхідним, і вчора настав цей день".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував нічні та ранкові обстріли Росією українських міст. За його словами, РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни.

