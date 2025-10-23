Зеленський про нові санкції: маємо бити по "тіньовому флоту" РФ

Фото: з відкритих джерел

19-й пакет санкцій Євросоюзу, а також санкції США проти російських нафтових компаній – це важливий сигнал для інших держав приєднатися до тиску на Кремль

Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі, передає RegioNews.

"19-й пакет дуже важливий… Але американські санкції також дуже важливі. Це хороший сигнал для інших країн світу приєднатися до санкцій. Ви знаєте, що не тільки енергетика, нам потрібно, щоб у центрі санкцій був тіньовий флот, і ми будемо продовжувати, поки Путін не зупинить цю війну", – наголосив Зеленський.

Президент подякував голові Євроради Антоніу Кошті за запрошення на саміт і рішення щодо нового пакета обмежень.

Водночас глава держави підкреслив, що Росія не демонструє готовності припинити війну, продовжуючи обстріли українських міст, зокрема цивільної інфраструктури.

"Це означає, що ми маємо не лише захищатися, але й разом із Європою та США тиснути на Путіна. Тиск – це санкції, протиповітряна оборона, зброя великої дальності і фінансова підтримка, про що ми сьогодні разом поговоримо", – додав президент.

Нагадаємо, сьогодні Євроcоюз схвалив 19 пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження націлені на російські банки, "тіньовий флот", криптовалютні біржі, підприємства в Індії та Китаї.