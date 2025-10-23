08:24  23 жовтня
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
23 жовтня 2025, 07:18

Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті: що відомо

23 жовтня 2025, 07:18
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті

Про це він заявив під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає RegioNews.

"Я скасував зустріч із Путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти, тому я це зробив. Кожного разу в нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить", – – сказав Трамп.

Водночас він не виключив можливості проведення зустрічі з Путіним у майбутньому.

"Ми зробимо це в майбутньому", – пообіцяв президент США.

Дональд Трамп натякнув, що проблема – у теритріальних запитах Путіна.

Як відомо, зустріч Трампа і Путіна у Будапешті мала відбутися найближчими тижнями, однак після відмови Росії від негайного припинення вогню в Україні переговори опинилися під питанням.

Нагадаємо, 16 жовтня американський президент та російський диктатор провели першу за майже два місяці телефонну розмову. Після неї Трамп повідомив, що сторони планують зустрітися в Будапешті.

