Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті: що відомо
Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті
Про це він заявив під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає RegioNews.
"Я скасував зустріч із Путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти, тому я це зробив. Кожного разу в нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить", – – сказав Трамп.
Водночас він не виключив можливості проведення зустрічі з Путіним у майбутньому.
"Ми зробимо це в майбутньому", – пообіцяв президент США.
Дональд Трамп натякнув, що проблема – у теритріальних запитах Путіна.
Як відомо, зустріч Трампа і Путіна у Будапешті мала відбутися найближчими тижнями, однак після відмови Росії від негайного припинення вогню в Україні переговори опинилися під питанням.
Нагадаємо, 16 жовтня американський президент та російський диктатор провели першу за майже два місяці телефонну розмову. Після неї Трамп повідомив, що сторони планують зустрітися в Будапешті.