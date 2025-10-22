США дозволили Україні застосовувати західні далекобійні ракети
У США зняли обмеження на використання Україною західних далекобійних ракет
Як передає RegioNews, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
За даними видання, адміністрація Дональда Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками, що дозволило Києву розширити атаки вглиб території РФ.
Перший такий удар Україна завдала у вівторок, 21 жовтня, коли за допомогою ракети Storm Shadow уразила російській завод у Брянську, який виробляв вибухівку та ракетне паливо, йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, наприкінці серпня Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км. Ймовірно йшлося про модернізовану українську крилату ракету "Нептун".
