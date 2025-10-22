Екскерівник "Укренерго" сходив на перший допит: що відомо

фото: parlament.ua

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, у якого напередодні проводили обшуки, проходить по кримінальному провадженні, як свідок

Як передає RegioNews, про це він повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

"Сьогодні я був на першому допиті. Не знаю, скоріш за все, він може бути і останнім. Тому що, хоча я не можу розкривати суті питань, які мені задавали, але по цих питаннях абсолютно очевидно, що підстави для мого обшуку були, м'яко кажучи, трохи натягнуті", – повідомив Кудрицький.

За даними "Української правди", справа стосується можливого зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.

Нагадаємо, 21 жовтня стало відомо, що Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Деталі поки що не розголошуються.