Фото: ГБР

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, инцидент произошел 18 октября на одном из пешеходных переходов города. Во время движения служебного автомобиля военный, вероятно, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. На вызов сразу прибыли сотрудники ГБР, которые задокументировали обстоятельства аварии и провели необходимые первоочередные следственные действия. По предварительным выводам, водитель в момент столкновения находился в трезвом состоянии.

Трагедия произошла на пешеходном переходе

На месте работали следователи ГБР

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз – в частности, автотехническая и трассологическая. Их результаты должны помочь установить точную скорость движения автомобиля и другие детали, которые могли повлиять на развитие событий.

Военнослужащему уже объявлено подозрение по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Процессуальное руководство по делу осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона. Расследование продолжается.

