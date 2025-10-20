15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
14:59  20 октября
Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе
12:11  20 октября
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 18:10

ГБР задержало военнослужащего, который насмерть сбил подростка в Кривом Роге

20 октября 2025, 18:10
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Следователи Государственного бюро расследований задержали военнослужащего Национальной гвардии Украины, который стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, инцидент произошел 18 октября на одном из пешеходных переходов города. Во время движения служебного автомобиля военный, вероятно, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. На вызов сразу прибыли сотрудники ГБР, которые задокументировали обстоятельства аварии и провели необходимые первоочередные следственные действия. По предварительным выводам, водитель в момент столкновения находился в трезвом состоянии.

Трагедия произошла на пешеходном переходе
На месте работали следователи ГБР

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз – в частности, автотехническая и трассологическая. Их результаты должны помочь установить точную скорость движения автомобиля и другие детали, которые могли повлиять на развитие событий.

Военнослужащему уже объявлено подозрение по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Процессуальное руководство по делу осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Черкасской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два пенсионера. По данным следствия, автомобили столкнулись на перекрестке вблизи села Яблонов, обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают правоохранители.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кривой Рог ДТП смертельное ДТП погибший дети ГБР расследование
В Ровенской области будут судить пьяного водителя по ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя
20 октября 2025, 17:05
СБУ проводит обыски у родственников детектива НАБУ
20 октября 2025, 15:19
Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе
20 октября 2025, 14:59
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Пригородные поезда меняют маршруты с 21 октября: кого коснутся ограничения
20 октября 2025, 20:22
В Украине планируется создать Реестр для ограничения участия в азартных играх
20 октября 2025, 19:51
Харьковщина изменяет систему воздушной тревоги: что нужно знать жителям области
20 октября 2025, 19:39
В Кривом Роге во время семейной ссоры женщина смертельно избила мужчину
20 октября 2025, 19:13
Российская армия массированно атаковала Днепропетровщину, пострадали 16 человек
20 октября 2025, 19:12
Испания передаст Украине 70 генераторов в рамках энергетической помощи
20 октября 2025, 19:07
В Киеве частично запретили движение по Подольскому мосту
20 октября 2025, 18:59
На Львовщине задержали водителя, который вызвал смертельное ДТП и скрылся
20 октября 2025, 18:46
В Киеве установили причину смерти предпринимателя, тело которого нашли в машине 11 октября
20 октября 2025, 18:42
Украинцев предупредили об усложнении движения на границе с Польшей
20 октября 2025, 18:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »