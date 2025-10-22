Зеленський обговорив спільне виробництво дронів із відомою компанією
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Швеції обговорив спільне виробництво безпілотників зі шведською компанією Saab
Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".
Зеленський повідомив, що Україна дуже зацікавлена в копродукції з компанією Saab, зокрема, у спільному виробництві дронів.
"У нас сьогодні одні з найкращих дронів у світі. Ми будемо масштабуватись, і зі Швецією в партнерстві. Ми сьогодні говорили про це з прем’єр-міністром, і з керівництвом та власниками компанії Saab", – зазначив він.
Saab – це шведська компанія, що була заснована у 1937 році. Спеціалізується в галузі авіабудування, аерокосмічного устаткування та військової електроніки. Також займалась виробництвом автомобілів.
Нагадаємо, Швеція продасть Україні до 150 винищувачів Gripen E. Про це повідомило TV4 Nyheterna.