Зеленський обговорив спільне виробництво дронів із відомою компанією

фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Швеції обговорив спільне виробництво безпілотників зі шведською компанією Saab

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що Україна дуже зацікавлена в копродукції з компанією Saab, зокрема, у спільному виробництві дронів.

"У нас сьогодні одні з найкращих дронів у світі. Ми будемо масштабуватись, і зі Швецією в партнерстві. Ми сьогодні говорили про це з прем’єр-міністром, і з керівництвом та власниками компанії Saab", – зазначив він.

Saab – це шведська компанія, що була заснована у 1937 році. Спеціалізується в галузі авіабудування, аерокосмічного устаткування та військової електроніки. Також займалась виробництвом автомобілів.

Нагадаємо, Швеція продасть Україні до 150 винищувачів Gripen E. Про це повідомило TV4 Nyheterna.