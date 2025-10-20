Трамп заявив, що не очікує перемоги України у війні з РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікує перемоги України на полі бою, але не виключає цього
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".
"Я казав, що вони можуть виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть це зробити. На війні все може трапитися, дивні речі. Може трапитися багато поганого, може статися багато хорошого", – сказав американський лідер.
Раніше українська делегація показала Трампу план використання "Томагавків", який може змінити перебіг війни. Документ також містить аналітичні оцінки того, як така зброя може вплинути на ситуацію на фронті та загальний перебіг війни. За словами експертів, ініціатива викликала зацікавлення серед західних спостерігачів.
