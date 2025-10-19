Фото: Труха

Російський президент Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом висунув нові умови для припинення війни проти України

Про це йдеться в публікації видання WP, передає RegioNews.

Як повідомляє газета із посиланням на двох американських високопосадовців, знайомих із деталями переговорів, Путін заявив про готовність передати частину окупованих територій Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою.

За даними джерел, російський лідер продовжує наполягати на своїх давніх вимогах, що залишає конфлікт у стані глухого кута. Посадовці, які спілкувалися з виданням на умовах анонімності, зазначили, що зосередження Путіна саме на Донеччині демонструє небажання Кремля шукати компроміс, попри заяви Трампа про можливість "взаємовигідної угоди".

Американський президент, своєю чергою, назвав розмову "дуже продуктивною". За його словами, Путін під час бесіди привітав Вашингтон із досягненням миру на Близькому Сході, назвавши це історичним успіхом. Трамп висловив сподівання, що це може стати кроком до завершення війни між Росією та Україною.

Після телефонної розмови глава Білого дому оголосив про намір провести особисту зустріч із Путіним у Будапешті. За словами Трампа, мета переговорів – спробувати знайти шлях до припинення бойових дій, які тривають уже понад два роки. Офіційних коментарів Кремля та Білого дому щодо висунутих вимог наразі немає.

