13:13  19 жовтня
У Парижі з Лувра злочинці викрали 9 коштовностей часів Наполеона
20:52  18 жовтня
РФ скинула авіабомбу на місто в Харківській області
12:07  19 жовтня
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
19 жовтня 2025, 14:22

Торгує чужими землями: Путін запропонував обмін частини Запорізької й Херсонської області на всю Донеччину

19 жовтня 2025, 14:22
Фото: Труха
Російський президент Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом висунув нові умови для припинення війни проти України

Про це йдеться в публікації видання WP, передає RegioNews.

Як повідомляє газета із посиланням на двох американських високопосадовців, знайомих із деталями переговорів, Путін заявив про готовність передати частину окупованих територій Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою.

За даними джерел, російський лідер продовжує наполягати на своїх давніх вимогах, що залишає конфлікт у стані глухого кута. Посадовці, які спілкувалися з виданням на умовах анонімності, зазначили, що зосередження Путіна саме на Донеччині демонструє небажання Кремля шукати компроміс, попри заяви Трампа про можливість "взаємовигідної угоди".

Американський президент, своєю чергою, назвав розмову "дуже продуктивною". За його словами, Путін під час бесіди привітав Вашингтон із досягненням миру на Близькому Сході, назвавши це історичним успіхом. Трамп висловив сподівання, що це може стати кроком до завершення війни між Росією та Україною.

Після телефонної розмови глава Білого дому оголосив про намір провести особисту зустріч із Путіним у Будапешті. За словами Трампа, мета переговорів – спробувати знайти шлях до припинення бойових дій, які тривають уже понад два роки. Офіційних коментарів Кремля та Білого дому щодо висунутих вимог наразі немає.

Нагадаємо, президент України під час зустрічі з президентом США заявив, що Київ готовий укласти угоду щодо отримання Tomahawk. Зокрема, надати американцям свої дрони.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
