Зеленський після зустрічі з Трампом провів розмову з європейськими лідерами

фото: Офіс Президента України

Зеленський після зустрічі з Трампом провів розмову з країнами "коаліції рішучих"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

"Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками "коаліції рішучих". Була і Урсула фон дер Ляєн, і Антоніу Кошта", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, президент України під час зустрічі з президентом США заявив, що Київ готовий укласти угоду щодо отримання Tomahawk. Зокрема, надати американцям свої дрони.