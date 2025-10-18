12:22  18 жовтня
РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч споживачів
10:55  18 жовтня
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік
09:55  18 жовтня
Уночі росіяни атакувала Полтавщину дронами, пошкоджено підприємство
18 жовтня 2025, 11:25

Зеленський після зустрічі з Трампом провів розмову з європейськими лідерами

18 жовтня 2025, 11:25
фото: Офіс Президента України
Зеленський після зустрічі з Трампом провів розмову з країнами "коаліції рішучих"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

"Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками "коаліції рішучих". Була і Урсула фон дер Ляєн, і Антоніу Кошта", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, президент України під час зустрічі з президентом США заявив, що Київ готовий укласти угоду щодо отримання Tomahawk. Зокрема, надати американцям свої дрони.

"Якби не наші "Джавеліни", Київ був би захоплений Путіним", – заява Трампа
17 жовтня 2025, 21:58
Чи буде дозвіл на далекобійні удари для України: Трамп зробив заяву під час зустрічі з Зеленським
17 жовтня 2025, 21:20
Українська делегація показала Трампу план використання "Томагавків", який може змінити перебіг війни
17 жовтня 2025, 19:37
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Кліп з ШІ та образ Диво-Жінки: співачка Оля Полякова показала, з чим хоче представити Україну на Євробаченні
18 жовтня 2025, 01:55
"Мені дуже подобались мілфи": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яка українська акторка його збуджувала в юності
18 жовтня 2025, 01:30
Акторка Наталка Денисенко розповіла, скільки заробляє чоловік її мрії
18 жовтня 2025, 00:55
Стосунки з Валерієм Харчишиним: журналістка Яніна Соколова розставила крапки над "і"
18 жовтня 2025, 00:30
В Україні різко впали ціни на сою: з цим це пов'язано
17 жовтня 2025, 23:55
Що буде з цінами на продукти в Україні через удари РФ по енергетиці
17 жовтня 2025, 23:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
