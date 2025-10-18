Зеленський після зустрічі з Трампом провів розмову з європейськими лідерами
Зеленський після зустрічі з Трампом провів розмову з країнами "коаліції рішучих"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.
"Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками "коаліції рішучих". Була і Урсула фон дер Ляєн, і Антоніу Кошта", – повідомив Зеленський.
Нагадаємо, президент України під час зустрічі з президентом США заявив, що Київ готовий укласти угоду щодо отримання Tomahawk. Зокрема, надати американцям свої дрони.
