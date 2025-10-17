Зеленський уже у Вашингтоні – готується до зустрічі з Трампом

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня прибув до Вашингтона, де запланована його зустріч із американським колегою Дональдом Трампом

Про це він повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

Зазначається, що перед зустріччю він проведе переговори з представниками оборонних компаній, які виробляють озброєння для посилення обороноздатності України. Серед обговорюваних тем – постачання систем протиповітряної оборони та співпраця з американськими енергетичними компаніями.

"Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обов’язково спрацює і щодо Росії", – заявив Зеленський.

Як відомо, на 17 жовтня запланована його зустріч з Трампом. Президент додав, що Москва, ймовірно, почне відновлювати діалог після сигналу про постачання Україні ракет Tomahawk.

Нагадаємо, 16 жовтня лідери США та Росії проовели першу за майже два місяці телефонну розмову. Після неї Трамп повідомив, що сторони планують зустрітися в Будапешті.

Президент Сполучених Штатів також заявив, що хоча в країни є значні запаси ракет Tomahawk, вони також потрібні самій Америці

