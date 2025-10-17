01:30  17 жовтня
Співак Іван Дорн розповів, який бізнес має в Україні
00:50  17 жовтня
Український фільм про повновномасштабне вторгнення потрапив на престижну європейську премію
23:30  16 жовтня
В Україні відчутно подорожчали лимони: які ціни в супермаркетах
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 07:37

Зеленський уже у Вашингтоні – готується до зустрічі з Трампом

17 жовтня 2025, 07:37
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня прибув до Вашингтона, де запланована його зустріч із американським колегою Дональдом Трампом

Про це він повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

Зазначається, що перед зустріччю він проведе переговори з представниками оборонних компаній, які виробляють озброєння для посилення обороноздатності України. Серед обговорюваних тем – постачання систем протиповітряної оборони та співпраця з американськими енергетичними компаніями.

"Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обов’язково спрацює і щодо Росії", – заявив Зеленський.

Як відомо, на 17 жовтня запланована його зустріч з Трампом. Президент додав, що Москва, ймовірно, почне відновлювати діалог після сигналу про постачання Україні ракет Tomahawk.

Нагадаємо, 16 жовтня лідери США та Росії проовели першу за майже два місяці телефонну розмову. Після неї Трамп повідомив, що сторони планують зустрітися в Будапешті.

Президент Сполучених Штатів також заявив, що хоча в країни є значні запаси ракет Tomahawk, вони також потрібні самій Америці

Читайте також: "Томагавки" для України: як це змінить хід війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Зеленський Володимир США Вашингтон Tomahawk зустріч Дональд Трамп війна мир
Трамп зробив нову заяву щодо ракет Tomahawk
17 жовтня 2025, 07:04
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Масована атака на Кривий Ріг: ППО збила 22 дрони
17 жовтня 2025, 09:15
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати РФ станом на 17 жовтня
17 жовтня 2025, 08:56
Переговори Зеленського і Трампа: відомо, коли розпочнеться зустріч
17 жовтня 2025, 08:39
На Одещині правоохоронець із спільником переправляли чоловіків за кордон за $18 000
17 жовтня 2025, 08:19
Трикутник Трамп-Путін-Зеленський: що стоїть за переговорами
17 жовтня 2025, 08:08
Вбив собаку з пістолета: на Рівненщині чоловіку загрожує 8 років
17 жовтня 2025, 07:52
У тимчасово окупованому Донецьку вибухи й пожежа після атаки дронів
17 жовтня 2025, 07:16
Трамп зробив нову заяву щодо ракет Tomahawk
17 жовтня 2025, 07:04
Кривий Ріг атакували "шахеди": у місті пролунало понад десять вибухів
17 жовтня 2025, 06:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »