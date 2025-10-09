Зеленский пригрозил руководителям областей увольнением

иллюстративное фото: из открытых источников

Руководителей регионов, которые не справятся с противодействием и восстановлением после атак по энергетике, будет ждать увольнения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Российские удары не прекращаются, именно гражданская инфраструктура, энергетическая инфраструктура для россиян – главные мишени", – отметил он.

Президент заявил, что Украина им противодействует, и отметил готовность западных партнеров оказывать помощь в этом.

"Внутреннюю работу на уровне общин, на уровне областей тоже придется всем выполнять. Иначе будут выводы относительно руководителей", – подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз. Также он добавил, что Украина может производить перехватчики дронов, но для этого необходимо финансирование.