15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
UA | RU
UA | RU
09 октября 2025, 22:32

Зеленский пригрозил руководителям областей увольнением

09 октября 2025, 22:32
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Руководителей регионов, которые не справятся с противодействием и восстановлением после атак по энергетике, будет ждать увольнения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Российские удары не прекращаются, именно гражданская инфраструктура, энергетическая инфраструктура для россиян – главные мишени", – отметил он.

Президент заявил, что Украина им противодействует, и отметил готовность западных партнеров оказывать помощь в этом.

"Внутреннюю работу на уровне общин, на уровне областей тоже придется всем выполнять. Иначе будут выводы относительно руководителей", – подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз. Также он добавил, что Украина может производить перехватчики дронов, но для этого необходимо финансирование.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский Украина РФ война политика
Украина потеряла около 60% газовой добычи из-за массированных ударов РФ 3 октября
09 октября 2025, 21:56
Рада поддержала направление подразделений ВСУ в другие государства
09 октября 2025, 12:25
Зеленский анонсировал поездку украинской делегации в США
09 октября 2025, 10:16
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Цены на лук скачут: сколько стоит килограмм в супермаркетах
09 октября 2025, 23:00
В Винницкой области проректор университета "скрыла" от декларирования 3 дома, 4 земельных участка и почти 4 млн грн
09 октября 2025, 22:14
Чиновника Бюро экономической безопасности подозревают в ведении бизнеса на оккупированной Луганщине
09 октября 2025, 21:59
Украина потеряла около 60% газовой добычи из-за массированных ударов РФ 3 октября
09 октября 2025, 21:56
В Ровенской области мужчина ударил полицейского ножом: правоохранители открыли огонь
09 октября 2025, 21:55
В Черновицкой области дети повредили могилы и крест на кладбище
09 октября 2025, 21:41
Суд Киева оставил под стражей нардепа Шевченко, подозреваемого в госизмене
09 октября 2025, 21:34
В Кировоградской области ФЛП подозревают в завладении 1,7 млн грн во время поставки некачественного угля
09 октября 2025, 21:25
Фонд госимущества сдал в аренду в Киеве 2 м² помещения за 37 тыс. грн в месяц
09 октября 2025, 21:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »