Трамп анонсував чергову зустріч із Зеленським
Президент США Дональд Трамп має намір прийняти президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня
Як передає RegioNews, про це на Х написав журналіст Financial Times Крістофер Міллер.
За його словами, потенційна зустріч президентів України та США може відбутись у пʼятницю, 17 жовтня. Інші деталі наразі невідомі.
Нагадаємо, востаннє Зеленський і Трамп бачились наприкінці вересня під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Як повідомлялось, Трамп і Зеленський обговорили поставки Tomahawk в Україну. Українська сторона вважає, що така зброя допоможе змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
