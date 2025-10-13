Трамп анонсував чергову зустріч із Зеленським

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це на Х написав журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

За його словами, потенційна зустріч президентів України та США може відбутись у пʼятницю, 17 жовтня. Інші деталі наразі невідомі.

Нагадаємо, востаннє Зеленський і Трамп бачились наприкінці вересня під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомлялось, Трамп і Зеленський обговорили поставки Tomahawk в Україну. Українська сторона вважає, що така зброя допоможе змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.