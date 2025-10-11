16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
На Чернігівщині знищили боєприпас "Іскандер-К", що впав біля житлових будинків
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
11 жовтня 2025, 19:11

Трамп і Зеленський обговорили поставки Tomahawk в Україну

11 жовтня 2025, 19:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Axios.

Зазначається, що президент Трамп обговорив із президентом Зеленським можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

У Зеленського вважають, що така зброя допоможе змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Видання не уточнило, чи рішення щодо постачання ракет уже ухвалено.

Нагадаємо, Tomahawk – це стратегічна і тактична ракета великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки (в тому числі ядерні) та можливість запуску із різних платформ. Точна дальність ракети засекречена.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп майже ухвалив рішення про відправлення ракет Tomahawk в Україну. Про це американський лідер повідомив, відповідаючи на запитання журналіста.

