15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
09 жовтня 2025, 22:32

Зеленський пригрозив керівникам областей звільненням

09 жовтня 2025, 22:32
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На очільників регіонів, які не впораються з протидією та відновленням після атак по енергетиці, чекатиме звільнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Російські удари не припиняються, саме цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура для росіян – головні мішені", – зазначив він.

Президент заявив, що Україна їм протидіє, та наголосив на готовності західних партнерів надавати допомогу в цьому.

"Внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей теж доведеться всім виконувати. Інакше будуть висновки щодо керівників", – підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. Також він додав, що Україна може виробляти перехоплювачі дронів, але для цього потрібне фінансування.

Володимир Зеленський Україна РФ війна політика
