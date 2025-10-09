Зеленський анонсував поїздку української делегації до США

Фото: Офіс Президента

Українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко відвідає США на початку наступного тижня

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Володимира Зеленського, передає RegioNews.

До складу делегації також увійдуть голова Офісу президента Андрій Єрмак та уповноважений президента з санкційної політики Владислав Власюк.

"Команда на чолі з премʼєр-міністром Свириденко, разом із головою Офісу Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися", – зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна готує відповідні дії та зустрічі на жовтень–листопад у рамках роботи Коаліції охочих, щоби забезпечити конкретні результати для посилення обороноздатності та економічної стабільності країни.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що майже ухвалив рішення про відправлення ракет Tomahawk в Україну. Водночас він зазначив, що перед наданням високоточної зброї Україні хоче детально ознайомитися з її прогнозованим застосуванням.

