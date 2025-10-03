12:30  03 жовтня
03 жовтня 2025, 14:45

Зеленський знову збирає "Слуг народу" на зустріч: що обговорюватимуть

03 жовтня 2025, 14:45
Ілюстративне фото: УНІАН/Соколовська Інна
Володимир Зеленський вдруге за місяць збирає депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч. Вперше ініціатива виходить не від парламентарів, а від самого Президента

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, точної дати поки немає, орієнтовно зустріч може відбутися у вівторок або четвер, коли депутати зберуться на засідання Верховної Ради. Зараз усіх просять заздалегідь надати свої питання до глави держави.

"І сам цей факт (а відверто ніколи не було, щоб прям два раза за місяць та ще і по своїй ініціативі Зеленський з депутатами зустрічався) викликав багато різної конспіралогії та теорій… від кадрових ротацій до обговорення стратегічних питань)", – наголосив нардеп.

Детальніше про те, чому Зеленський збирає депутатів і чого очікувати від зустрічі, дивіться у відео.

Нагадаємо, це вже друга зустріч фракції "Слуга народу" із главою держави упродовж місяця.

Попереднє засідання відбулося 16 вересня в Офісі Президента. На захід прийшло набагато менше людей, ніж очікувалося – близько 100-130 осіб. Частину депутатів, які запізнилися, навіть не пустили до зали. Через це довелося пересаджувати присутніх, щоб зал виглядав менш порожнім.

Тоді Зеленський акцентував увагу на тому, що в разі погіршення ситуації на фронті знадобиться прийняття непростих рішень. Однак сама зустріч у багатьох учасників залишила почуття апатії та незадоволення, замість очікуваних результатів.

Раніше видання Politico писало, що на Заході та серед депутатів фракції "Слуга народу" зростає занепокоєння через концентрацію влади в руках президента Володимира Зеленського.

