11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
23 вересня 2025, 13:25

Politico: Зеленський концентрує владу, депутати та Захід стурбовані

23 вересня 2025, 13:25
Фото: Офіс Президента
На Заході та серед депутатів фракції "Слуга народу" зростає занепокоєння через концентрацію влади в руках президента Володимира Зеленського

Про це пише видання Politico, передає RegioNews.

У матеріалі вказано, що навіть західні партнери у приватних розмовах піднімають це питання, хоча публічно утримуються від критики, аби не дати Кремлю додаткових аргументів для пропаганди.

За даними Politico, на закритій зустрічі з фракцією президент критикував депутатів, активістів і журналістів за нібито недостатню позитивну пропаганду України на Заході.

Зеленський зазначив, що критика всередині країни відволікає від війни та підтримки союзників, натякнув на намір балотуватися на другий термін і наголосив на продовженні військових дій.

Депутати вважають стиль керівництва надто персоналізованим, а дії проти антикорупційних органів – проблемними.

Читайте також: Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"

Президент пообіцяв більше консультуватися з фракцією, проте члени "Слуги народу" сумніваються в цьому. Європейські дипломати також висловили занепокоєння щодо ситуації.

Опоненти критикують нетерпимість лідера до обмежень демократії та критики, тоді як його захисники наголошують на необхідності рішучих дій через війну.

Також у публікації наголошується, що "друзі і радники" Зеленського поступово отримують дедалі більше контролю, тоді як ті, хто дозволяє собі сумніви, критику чи демонструє незалежність, витісняються з владних кіл.

Нагадаємо, 16 вересня в Офісі Президента відбулась зустріч глави держави зі "Слугами народу". На зустрічі було приблизно 150 членів фракції. Зеленський розповів парламентарям, що якщо справи на фронті погіршаться, то "будуть важкі рішення".

Читайте також: "Тотальна апатія і провал": нардеп про зустріч "Слуг" із Президентом

Україна Слуга народа влада депутати монопольне становище Зеленський Володимир західні партнери
Зустріч Зеленського й Трампа: що заплановано на полях Генасамблеї ООН
23 вересня 2025, 06:48
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Львівщині на кордоні з Польщею затримали партію iPhone 17 та електронних сигарет
23 вересня 2025, 15:36
Удар по Запоріжжю: відомо про загиблого та двох поранених
23 вересня 2025, 15:19
Перемога України залежить не лише від фронту, а й від суспільства
23 вересня 2025, 15:07
Росіяни завдали п’ять ударів по Запоріжжю: є поранені
23 вересня 2025, 14:50
Росіяни вдарили реактивною артилерією по селу на Харківщині: поранений чоловік
23 вересня 2025, 14:24
62 українські ветерани змагатимуться на міжнародних іграх у Іспанії
23 вересня 2025, 14:15
Прослушка в кабінеті Садового: до цього там були прем'єр-міністерка Свириденко, спікер ВР Стефанчук
23 вересня 2025, 13:45
На Харківщині мати-одиначка працювала на росіян
23 вересня 2025, 13:25
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
23 вересня 2025, 12:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
