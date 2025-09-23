Politico: Зеленський концентрує владу, депутати та Захід стурбовані

Фото: Офіс Президента

На Заході та серед депутатів фракції "Слуга народу" зростає занепокоєння через концентрацію влади в руках президента Володимира Зеленського

Про це пише видання Politico, передає RegioNews.

У матеріалі вказано, що навіть західні партнери у приватних розмовах піднімають це питання, хоча публічно утримуються від критики, аби не дати Кремлю додаткових аргументів для пропаганди.

За даними Politico, на закритій зустрічі з фракцією президент критикував депутатів, активістів і журналістів за нібито недостатню позитивну пропаганду України на Заході.

Зеленський зазначив, що критика всередині країни відволікає від війни та підтримки союзників, натякнув на намір балотуватися на другий термін і наголосив на продовженні військових дій.

Депутати вважають стиль керівництва надто персоналізованим, а дії проти антикорупційних органів – проблемними.

Читайте також: Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"

Президент пообіцяв більше консультуватися з фракцією, проте члени "Слуги народу" сумніваються в цьому. Європейські дипломати також висловили занепокоєння щодо ситуації.

Опоненти критикують нетерпимість лідера до обмежень демократії та критики, тоді як його захисники наголошують на необхідності рішучих дій через війну.

Також у публікації наголошується, що "друзі і радники" Зеленського поступово отримують дедалі більше контролю, тоді як ті, хто дозволяє собі сумніви, критику чи демонструє незалежність, витісняються з владних кіл.

Нагадаємо, 16 вересня в Офісі Президента відбулась зустріч глави держави зі "Слугами народу". На зустрічі було приблизно 150 членів фракції. Зеленський розповів парламентарям, що якщо справи на фронті погіршаться, то "будуть важкі рішення".

Читайте також: "Тотальна апатія і провал": нардеп про зустріч "Слуг" із Президентом