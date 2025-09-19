12:53  19 вересня
19 вересня 2025, 14:14

Європейська комісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії

19 вересня 2025, 14:14
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Європейська комісія офіційно затвердила 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на офіційну представницю ЄК Паулу Пінью, передає RegioNews.

"Ми можемо сьогодні підтвердити, що комісія затвердила новий пакет санкцій проти Росії. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн разом із високою представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас виступить із заявою з цієї теми, щоб оголосити 19-й пакет санкцій", – зазначила Пінью.

Подробиці щодо конкретних заходів і цілей нового пакета наразі уточнюються.

Очікується, що санкції стосуватимуться ключових секторів економіки та осіб, причетних до підтримки війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Україна застосувала санкції до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ.

Раніше в Кабміні закликали США та ЄС до жорстких санкцій проти російських нафтових компаній. В Україні вважають, що санкції вже суттєво вплинули на російську економіку – вона втратила понад 160 млрд доларів.

19 вересня 2025
