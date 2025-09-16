21:49  16 вересня
Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
16 вересня
В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
16 вересня
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
16 вересня 2025, 23:25

В ООН дали невтішний прогноз щодо війни в Україні

16 вересня 2025, 23:25
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Війну РФ проти України навряд чи вдасться завершити у короткостроковій перспективі

Як передає RegioNews, про це Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив на пресконференції.

"Я не оптимістичний у питанні короткострокового мирного процесу щодо України", – повідомив він.

Гутерріш нагадав, що Росія рішуче чинить опір ідеї про перемир'я і наполягає на необхідності глобальної угоди, якої "вкрай важко досягти".

"Боюся, ми можемо бути свідками продовження цієї війни щонайменше ще якийсь час, при цьому насильство зараз особливо драматичне, бо чинить величезний вплив на цивільне населення, що є абсолютно сумним", – додав генсек.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України майже готові. За його словами, "є кілька нюансів, які треба допрацювати".

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
07 серпня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
