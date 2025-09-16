В ООН дали невтішний прогноз щодо війни в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Війну РФ проти України навряд чи вдасться завершити у короткостроковій перспективі

Як передає RegioNews, про це Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив на пресконференції.

"Я не оптимістичний у питанні короткострокового мирного процесу щодо України", – повідомив він.

Гутерріш нагадав, що Росія рішуче чинить опір ідеї про перемир'я і наполягає на необхідності глобальної угоди, якої "вкрай важко досягти".

"Боюся, ми можемо бути свідками продовження цієї війни щонайменше ще якийсь час, при цьому насильство зараз особливо драматичне, бо чинить величезний вплив на цивільне населення, що є абсолютно сумним", – додав генсек.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України майже готові. За його словами, "є кілька нюансів, які треба допрацювати".