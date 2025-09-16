Зеленський зустрівся із депутатами "Слуги народу"
В ОП відбулась зустріч президента зі "Слугами народу"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на джерела "Української правди".
Як зазначається, Володимир Зеленський розповів парламентарям, що якщо справи на фронті погіршаться, то "будуть важкі рішення".
Також сторони обговорили питання захисту ВПО, роботу держслужби під час війни, гарантії безпеки для України і готовність України до мирного процесу.
На зустрічі було приблизно 150 членів фракції.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова ділитися досвідом з НАТО. На його думку, наша країна може зробити вагомий внесок у спільну оборону.
