Прагнення Офісу президента залучити ветеранів є "політизованою історією і спробою перекласти відповідальність", – Михайлова
Депутатка, військова та громадська діячка Аліна Михайлова заявила, що прагнення Офісу президента залучити на певні посади ветеранів є політизованою історією і може бути спробою перекласти відповідальність
Як передає RegioNews, про це Михайлова повідомила в інтерв’ю "Українській правді".
"План Офісу взяти на роботу ветеранів – це також дуже політизована історія, яка більше нагадує спробу перекласти відповідальність. В Офісі президента вже купа полковників, генералів. Очевидно, треба ще якісь медійні", – зазначила вона.
Як відомо, наприкінці серпня керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що запропонував реформувати Офіс президента – зокрема, зробити так, щоб "суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій".
Нагадаємо, в Офісі президента вважають, що мобілізація в Україні значно покращилась. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України, полковник ЗСУ Павло Паліса.