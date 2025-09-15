12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2025, 12:38

Прагнення Офісу президента залучити ветеранів є "політизованою історією і спробою перекласти відповідальність", – Михайлова

15 вересня 2025, 12:38
Читайте также на русском языке
фото: rbc.ua
Читайте также
на русском языке

Депутатка, військова та громадська діячка Аліна Михайлова заявила, що прагнення Офісу президента залучити на певні посади ветеранів є політизованою історією і може бути спробою перекласти відповідальність

Як передає RegioNews, про це Михайлова повідомила в інтерв’ю "Українській правді".

"План Офісу взяти на роботу ветеранів – це також дуже політизована історія, яка більше нагадує спробу перекласти відповідальність. В Офісі президента вже купа полковників, генералів. Очевидно, треба ще якісь медійні", – зазначила вона.

Як відомо, наприкінці серпня керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що запропонував реформувати Офіс президента – зокрема, зробити так, щоб "суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій".

Нагадаємо, в Офісі президента вважають, що мобілізація в Україні значно покращилась. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України, полковник ЗСУ Павло Паліса.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Офіс президента ветерани політика Михайлова Аліна
Папа Римський зробив заяву щодо війни в Україні
14 вересня 2025, 18:29
Чинного нардепа підозрюють у держзраді та шахрайстві: ДБР завершило розслідування
12 вересня 2025, 19:21
Ексміністр Ігор Швайка критикує виїзд дітей за кордон, але його власні – у Бельгії
12 вересня 2025, 17:37
Всі новини »
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
1300 випадків кору за сім місяців: де в Україні ситуація найгірша
15 вересня 2025, 13:38
Захочу – куплю собі "Майбах" чи "Роллс Ройс": Михайлова відповіла на критику щодо придбання авто
15 вересня 2025, 13:35
"єОселя" стала доступніша для ВПО та мешканців прифронтових громад
15 вересня 2025, 13:19
Бої за Донеччину: "Азов" і ЗСУ звільнили ще один населений пункт
15 вересня 2025, 13:17
На Запоріжжі росіяни вбили чоловіка дроном
15 вересня 2025, 13:15
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
15 вересня 2025, 12:59
На Буковині водій Skoda перевозив у відсіку для запасного колеса 11 "Айфонів" вартістю 600 тис. грн
15 вересня 2025, 12:56
У Харкові судитимуть "фаната РФ", який звинувачував ЗСУ в обстрілах
15 вересня 2025, 12:50
На Рівненщині затримали місцевого торгівця наркотиками: що йому загрожує
15 вересня 2025, 12:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »