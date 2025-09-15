фото: rbc.ua

Депутатка, військова та громадська діячка Аліна Михайлова заявила, що прагнення Офісу президента залучити на певні посади ветеранів є політизованою історією і може бути спробою перекласти відповідальність

Як передає RegioNews, про це Михайлова повідомила в інтерв’ю "Українській правді".

"План Офісу взяти на роботу ветеранів – це також дуже політизована історія, яка більше нагадує спробу перекласти відповідальність. В Офісі президента вже купа полковників, генералів. Очевидно, треба ще якісь медійні", – зазначила вона.

Як відомо, наприкінці серпня керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що запропонував реформувати Офіс президента – зокрема, зробити так, щоб "суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій".

Нагадаємо, в Офісі президента вважають, що мобілізація в Україні значно покращилась. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України, полковник ЗСУ Павло Паліса.