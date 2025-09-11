19:59  11 вересня
На Сумщині загинув відомий український актор
19:31  11 вересня
У Києві поліція розслідує вбивство жінки та її неповнолітньої доньки
15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
11 вересня 2025, 23:39

Келлог обговорив з Умєровим у Києві гарантії безпеки для України

11 вересня 2025, 23:39
фото: facebook.com/rustemumerov
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог зустрівся із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Facebook Умєрова.

"У Києві відбулася зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Подякував за його роботу та особисту відданість справі зміцнення безпеки України", – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі сторони обговорили гарантії безпеки для України та практичні кроки для їх посилення.

Окрему увагу було приділено ініціативі PURL, яка дозволяє фінансувати закупівлі озброєння у США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що війну в Україні складно завершити через ворожнечу Зеленського і Путіна. Попри це американський лідер вважає, що конфлікт все-таки вдасться врегулювати.

Україна війна політика Умєров Рустем Келлог
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
Ексфутболіст збірної України звинуватив керівництво київського "Динамо" у корупції
11 вересня 2025, 23:54
Франція перекидає винищувачі до польско-українського кордону
11 вересня 2025, 23:14
Ексначальник сервісного центру МВС у Рівненській області забув задекларувати понад 3 млн грн
11 вересня 2025, 22:55
Що буде з цінами на капусту: експерти розповіли, на які цінники чекати українцям
11 вересня 2025, 22:50
На Волині літак скинув ракету на житловий будинок
11 вересня 2025, 22:41
Співак MELOVIN опинився в лікарні: артист розповів, що змусило його плакати
11 вересня 2025, 22:30
За скандальну голову Хмельницької МСЕК Крупу внесли повну заставу
11 вересня 2025, 22:12
Атака російських дронів на Польщу. Які висновки?
11 вересня 2025, 21:57
Вартість картоплі в Україні змінилась: які ціни в супермаркетах
11 вересня 2025, 21:50
