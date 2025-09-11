Келлог обговорив з Умєровим у Києві гарантії безпеки для України

фото: facebook.com/rustemumerov

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Facebook Умєрова.

"У Києві відбулася зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Подякував за його роботу та особисту відданість справі зміцнення безпеки України", – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі сторони обговорили гарантії безпеки для України та практичні кроки для їх посилення.

Окрему увагу було приділено ініціативі PURL, яка дозволяє фінансувати закупівлі озброєння у США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що війну в Україні складно завершити через ворожнечу Зеленського і Путіна. Попри це американський лідер вважає, що конфлікт все-таки вдасться врегулювати.