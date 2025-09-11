Суд Києва залишив у СІЗО батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча

фото: pravda.com.ua

Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр протидії корупції.

Відомо, що захист просив будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, оскільки у Магамедрасулова-старшого є захворювання, з якими не рекомендується відправляти під варту.

Також донька затриманого просила суд дозволити батьку жити у неї.

Суд не погодився з аргументами захисту, але зобовʼязав надати підозрюваному медичну допомогу.

Сентябр Магамедрасулов, як і його син, більше 50 днів перебуває у СІЗО. Перед цим 65-річного чоловіка роздягли догола задля перевірки.

Нагадаємо, Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових регіонах. У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ".

Як повідомлялось, за даними журналістів видання "Українська правда", Магамедрасулов, підозрюваний у держзраді, був ключовим у справі друга президента Міндіча.