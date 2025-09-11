19:59  11 вересня
На Сумщині загинув відомий український актор
19:31  11 вересня
У Києві поліція розслідує вбивство жінки та її неповнолітньої доньки
15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2025, 21:12

Суд Києва залишив у СІЗО батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча

11 вересня 2025, 21:12
Читайте также на русском языке
фото: pravda.com.ua
Читайте также
на русском языке

Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр протидії корупції.

Відомо, що захист просив будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, оскільки у Магамедрасулова-старшого є захворювання, з якими не рекомендується відправляти під варту.

Також донька затриманого просила суд дозволити батьку жити у неї.

Суд не погодився з аргументами захисту, але зобовʼязав надати підозрюваному медичну допомогу.

Сентябр Магамедрасулов, як і його син, більше 50 днів перебуває у СІЗО. Перед цим 65-річного чоловіка роздягли догола задля перевірки.

Нагадаємо, Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових регіонах. У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ".

Як повідомлялось, за даними журналістів видання "Українська правда", Магамедрасулов, підозрюваний у держзраді, був ключовим у справі друга президента Міндіча.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд НАБУ Київ СІЗО Магамедрасулов
У Києві поліція розслідує вбивство жінки та її неповнолітньої доньки
11 вересня 2025, 19:31
На Київщині чоловік випав з багатоповерхівки та розбився на смерть
11 вересня 2025, 18:56
Через Чернишова розпочалось протистояння влади і антикорупційних органів, – журналіст
10 вересня 2025, 17:43
Всі новини »
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
Франція перекидає винищувачі до польско-українського кордону
11 вересня 2025, 23:14
Ексначальник сервісного центру МВС у Рівненській області забув задекларувати понад 3 млн грн
11 вересня 2025, 22:55
Що буде з цінами на капусту: експерти розповіли, на які цінники чекати українцям
11 вересня 2025, 22:50
На Волині літак скинув ракету на житловий будинок
11 вересня 2025, 22:41
Співак MELOVIN опинився в лікарні: артист розповів, що змусило його плакати
11 вересня 2025, 22:30
За скандальну голову Хмельницької МСЕК Крупу внесли повну заставу
11 вересня 2025, 22:12
Атака російських дронів на Польщу. Які висновки?
11 вересня 2025, 21:57
Вартість картоплі в Україні змінилась: які ціни в супермаркетах
11 вересня 2025, 21:50
Співачка Олена Тополя розповіла, де ночує її родина після того, як їхня квартира пошкодилась внаслідок обстрілу
11 вересня 2025, 21:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »