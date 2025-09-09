Свириденко закликала США та ЄС до жорстких санкцій проти російських нафтових компаній

фото: Юлія Свириденко

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Свириденко на запрошення міністра фінансів США Скотта Бессента взяла участь у зустрічі представників США та ЄС.

На думку українського прем’єра, санкції вже суттєво вплинули на російську економіку - вона втратила понад 160 млрд доларів.

"Закликала наших партнерів і далі спільно посилювати тиск, запровадивши жорсткі санкції проти "тіньового флоту", нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників. Лише рішучі заходи здатні зменшити ресурси РФ для ведення війни проти України та покласти край щоденним російським злочинам і терору", – додала Свириденко.

Нагадаємо, на початку вересня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі натякнув на нові санкції проти РФ. За його словами, оголошення може бути найближчим часом.