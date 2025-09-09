19:25  09 вересня
На Київщині чоловік вбив власного батька
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
18:14  09 вересня
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 22:59

Свириденко закликала США та ЄС до жорстких санкцій проти російських нафтових компаній

09 вересня 2025, 22:59
фото: Юлія Свириденко
США і Євросоюзу необхідно обмежити діяльність нафтових гігантів РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Свириденко на запрошення міністра фінансів США Скотта Бессента взяла участь у зустрічі представників США та ЄС.

На думку українського прем’єра, санкції вже суттєво вплинули на російську економіку - вона втратила понад 160 млрд доларів.

"Закликала наших партнерів і далі спільно посилювати тиск, запровадивши жорсткі санкції проти "тіньового флоту", нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників. Лише рішучі заходи здатні зменшити ресурси РФ для ведення війни проти України та покласти край щоденним російським злочинам і терору", – додала Свириденко.

Нагадаємо, на початку вересня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі натякнув на нові санкції проти РФ. За його словами, оголошення може бути найближчим часом.

санкції РФ США політика ЄС Свириденко Юлія Анатоліївна
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
