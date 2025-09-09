Трамп розповів, чому війну в Україні важко завершити

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Завершити війну в Україні складно через ворожнечу Зеленського і Путіна

Як передає RegioNews, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю 77 WABC.

Американський лідер нагадав, що він від початку свого другого президентського терміну нібито завершив сім воєн, майже всі з яких були "нерозв'язними".

Трамп зізнався, що раніше вважав, що найлегше йому буде врегулювати війну Росії проти України.

"Я думав, що це буде найлегший випадок – Росія і Україна. Я сказав, що цей випадок буде вирішено досить швидко. Але це складно, між ним (Путіном – ред.) і Зеленським багато ненависті", – зазначив президент США.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.