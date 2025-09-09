19:25  09 вересня
На Київщині чоловік вбив власного батька
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
18:14  09 вересня
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 21:29

Трамп розповів, чому війну в Україні важко завершити

09 вересня 2025, 21:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Завершити війну в Україні складно через ворожнечу Зеленського і Путіна

Як передає RegioNews, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю 77 WABC.

Американський лідер нагадав, що він від початку свого другого президентського терміну нібито завершив сім воєн, майже всі з яких були "нерозв'язними".

Трамп зізнався, що раніше вважав, що найлегше йому буде врегулювати війну Росії проти України.

"Я думав, що це буде найлегший випадок – Росія і Україна. Я сказав, що цей випадок буде вирішено досить швидко. Але це складно, між ним (Путіном – ред.) і Зеленським багато ненависті", – зазначив президент США.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
07 серпня 2025
