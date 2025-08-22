18:45  22 серпня
22 серпня 2025, 18:56

США та Україна обговорили гарантії безпеки, проєкт буде готовий наступного тижня

22 серпня 2025, 18:56
фото: Reuters
Рубіо і Єрмак обговорили гарантії безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Зустріч щодо безпекових гарантій для України відбулася увечері 22 серпня. З боку США були присутні Рубіо й генерали американських Збройних сил. Також у зустрічі взяли участь представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Фінляндії.

Відомо, що подробиці безпекових гарантій зараз напрацьовують дві підгрупи: політично-юридична й суто військова.

Політичну групу від України очолює Єрмак. Військові питання обговорюють секретар РНБО Рустем Умєров, головком ЗСУ Олександр Сирський та інші представники українських Сил оборони.

Серед військових гарантій – постачання озброєння, фінансова підтримка Сил оборони, обмін розвідувальними даними, забезпечення навчань та проведення спільних тренувальних місій.

Як повідомлялось, Трамп дав два тижні на вирішення ситуації в Україні. На його думку, саме стільки потрібно, щоб оцінити можливість досягнення миру в Україні.

Україна США Рубіо політика гарантії безпеки
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
