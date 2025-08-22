США та Україна обговорили гарантії безпеки, проєкт буде готовий наступного тижня

фото: Reuters

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Зустріч щодо безпекових гарантій для України відбулася увечері 22 серпня. З боку США були присутні Рубіо й генерали американських Збройних сил. Також у зустрічі взяли участь представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Фінляндії.

Відомо, що подробиці безпекових гарантій зараз напрацьовують дві підгрупи: політично-юридична й суто військова.

Політичну групу від України очолює Єрмак. Військові питання обговорюють секретар РНБО Рустем Умєров, головком ЗСУ Олександр Сирський та інші представники українських Сил оборони.

Серед військових гарантій – постачання озброєння, фінансова підтримка Сил оборони, обмін розвідувальними даними, забезпечення навчань та проведення спільних тренувальних місій.

Як повідомлялось, Трамп дав два тижні на вирішення ситуації в Україні. На його думку, саме стільки потрібно, щоб оцінити можливість досягнення миру в Україні.