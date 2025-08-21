19:43  21 августа
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
19:37  21 августа
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 20:39

Зеленский призвал продолжать давление на Россию

21 августа 2025, 20:39
фото: Офис Президента Украины
Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ посылает непристойные сигналы, поэтому нужно продолжать давить на нее

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, передает RegioNews.

"Сейчас сигналы из России, если честно, просто неприличны. Они пытаются спрыгнуть с необходимости проводить встречу. Они не хотят закончить эту войну, они продолжают массированные атаки против Украины и жесткие штурмы на фронте, еще и запускают ракеты по американскому предприятию. Как и по многим другим гражданским мишеням", – сообщил Зеленский.

По его мнению, эту войну нужно завершать и нужно давить на Россию, чтобы война завершилась.

Напомним, сенатор США Марк Рубио заявил, что Путин согласился на потенциальную встречу с Владимиром Зеленским. Встреча может состояться в ближайшее время.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
