Зеленский призвал продолжать давление на Россию

Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ посылает непристойные сигналы, поэтому нужно продолжать давить на нее

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, передает RegioNews.

"Сейчас сигналы из России, если честно, просто неприличны. Они пытаются спрыгнуть с необходимости проводить встречу. Они не хотят закончить эту войну, они продолжают массированные атаки против Украины и жесткие штурмы на фронте, еще и запускают ракеты по американскому предприятию. Как и по многим другим гражданским мишеням", – сообщил Зеленский.

По его мнению, эту войну нужно завершать и нужно давить на Россию, чтобы война завершилась.

Напомним, сенатор США Марк Рубио заявил, что Путин согласился на потенциальную встречу с Владимиром Зеленским. Встреча может состояться в ближайшее время.