Румыния готова предоставить авиаподдержку Украине в войне с РФ

Иллюстративное фото: из открытых источников

Румыния готова предоставить свои военные базы союзникам по НАТО для поддержания продолжительного мира в Украине

Об этом сообщает Calea Europeana со ссылкой на заявление премьер-министра страны Илие Боложана, передает RegioNews.

По словам главы правительства, Румыния не планирует отправлять войска в Украину, однако уже сейчас из румынских аэропортов осуществляется воздушное патрулирование Черного моря, а также проводятся совместные военные учения НАТО.

"Учитывая членство Румынии в НАТО, наши военные базы, до сих пор совместно эксплуатируемые нашими силами и силами НАТО, главным образом воздушными силами, могут использоваться войсками НАТО, войсками Соединенных Штатов Америки и другими союзниками… Это может быть, скажем так, вкладом Румынии в обеспечение поддержки крепкого мира в Украине", – отметил Илие.

Министерство национальной обороны Румынии подтвердило, что страна поддерживает все решения союзников по гарантиям безопасности для Украины, а ее военная воздушная инфраструктура является важным опорным пунктом на восточном фланге НАТО для сдерживания потенциальной агрессии.

Ранее СМИ сообщали, что европейские страны призвали президента США Дональда Трампа развернуть истребители F-35 на румынских базах в рамках гарантий безопасности Украины. Сам Трамп отверг идею размещения американских сухопутных войск в Украине, но заявил о готовности оказывать авиационную поддержку.

Напомним, 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

Впоследствии Дональд Трамп отмечал, что США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что Киев вряд ли примут НАТО, но будут гарантии безопасности.

Как известно, в ближайшие дни ожидается начало разработки гарантий безопасности для Украины. По данным СМИ, уже создана совместная рабочая комиссия. В нее входят чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран.