Фото: ОП

РФ вимагає, щоб Україна вивела війська з Донецької та Луганської області. При цьому Київ таку ідею відхилив. Тепер голова ОП пояснив, яка позиція в Україні

Про це голова Офісу президента сказав в інтерв'ю виданню Corriere della Sera, передає RegioNews.

За словами Андрія Єрмака Україна не розглядає варіанту проведення референдуму щодо визнання російської окупації. При цьому він зауважив, що Київ реалістично дивиться на те, що РФ захопила частину територій.

"Ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї. Водночас ми хочемо припинити війну та гарантувати, що вона не повториться", - каже Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

У виданні Politico, аналізуючи цю зустріч, зазначили, що це було єднанням Заходу. Також наголошували, що це був "дуже поганий день для Путіна".