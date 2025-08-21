18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 18:17

"Ми реалістичні": Андрій Єрмак розповів, чи буде Україна поступатися територіями

21 серпня 2025, 18:17
Фото: ОП
РФ вимагає, щоб Україна вивела війська з Донецької та Луганської області. При цьому Київ таку ідею відхилив. Тепер голова ОП пояснив, яка позиція в Україні

Про це голова Офісу президента сказав в інтерв'ю виданню Corriere della Sera, передає RegioNews.

За словами Андрія Єрмака Україна не розглядає варіанту проведення референдуму щодо визнання російської окупації. При цьому він зауважив, що Київ реалістично дивиться на те, що РФ захопила частину територій.

"Ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї. Водночас ми хочемо припинити війну та гарантувати, що вона не повториться", - каже Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

У виданні Politico, аналізуючи цю зустріч, зазначили, що це було єднанням Заходу. Також наголошували, що це був "дуже поганий день для Путіна".

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
