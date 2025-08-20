Фото з відкритих джерел

Народна депутатка зазначила, що у парламенті подвійні стандарти. Вона заявила, що деякі депутати взагалі не відвідують засідання

Про це написала народна депутатка на своїй сторінці Facebook, передає RegioNews.

Мар'яна Безугла зазначила, що депутат Ярослав Железняк написав, що я нібито перешкоджала діяльності народних депутатів, знімаючи засідання Парламенту в день, коли були офіційно дозволені прямі трансляції. Також вона заявила, що Олексій Гончаренко також робить трансляції, але до нього нібито питань немає.

Депутатка зазначила, що будь-які дії нардепа в залі є частиною демократичного процесу, окрім тих, що є порушенням законів, які стосуються всіх громадян.

"Подаю в суд щодо незаконності рішення Регламентного комітету", - заявила Безугла.

Нагадаємо, 20 серпня Комітет Верховної Ради з регламенту, депутатської етики та організації роботи проголосував за недопуск Мар'яни Безуглої до засідання парламенту. При цьому сама вона на засідання не з'явилась.