19 серпня 2025, 03:00

"Вирішальні дні для України": канцлер Німеччини Мерц зробив заяви після зустрічі з Трампом та Зеленським

19 серпня 2025, 03:00
Фото: ZDF
Канцлер Німеччини переконаний, що зараз відбуваються важливі події для завершення війни в Україні. При цьому він сумнівається у Путіні

Про це повідомляє Новини.Live, передає RegioNews.

Під час спілкування з журналістами Фрідріх Мерц зазначив, що в нього є відчуття ніби вже настали вирішальні дні для України. Він також з позитивом відреагував на ідею Дональда Трампа про гарантії безпеки для України.

Водночас канцлер Німеччини сумнівається, що в диктатора Путіна вистачить сміливості приїхати на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами Володимир Зеленський підтвердив, що РФ запропонувала зустріч із Путіним. За словами президента України, Київ готовий до переговорів у будь-яких форматів.

