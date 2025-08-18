Зеленський прибув до Вашингтона для переговорів із Трампом

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський у понеділок рано вранці повідомив, що прибув до Вашингтона для проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом щодо припинення вогню в Україні

Про це він написав у телеграм-каналі, передає RegioNews.

"Уже прибув у Вашингтон. Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим", — зазначивЗеленський.

Глава держави наголосив, що Україна прагне не тимчасового перемир'я, а справжнього, довготривалого миру, який не повторюватиме помилок минулого.

"Мир має бути не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу", — підкреслив він, нагадавши, що Володимир Путін використав ці поступки як плацдарм для нового нападу, — наголосив Зеленський.

Він також відзначив успіхи українських військових на Донеччині та Сумщині та висловив упевненість у здатності захистити державу.

"Дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у НАТО підтвердили, що до Вашингтона для участі у переговорах із президентами США та України відправиться генеральний секретар Марк Рютте.

На зустріч також прибудуть кілька європейських лідерів, зокрема Урсула фон дер Ляєн, Фрідріх Мерц, Александр Стубб, Еммануель Макрон, Джорджа Мелоні та Кір Стармер.

Раніше у ЗМІ говорили про те, що президент США хоче влаштувати тристоронню зустріч із Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним уже 22 серпня.

Читайте також: Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів