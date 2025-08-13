ДБР приїхало на Харківщину вручати оновлену підозру Шабуніну

Фото: ЦПК

Сьогодні, 13 серпня, слідчі Державного бюро розслідувань прибули до Харківщини, де наразі проходить службу голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Попередньо повідомляється, що метою їхнього візиту може бути вручення оновленої підозри

Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції, передає RegioNews.

Як повідомляє команда ЦПК, наразі очікують на прибуття адвокатів.

Деталі оновленої підозри поки невідомі. Однак зазначається, що ДБР не змінило кваліфікації злочинів і не додало нових статей — йдеться лише про уточнення обставин справи.

У ЦПК вважають ці дії політично вмотивованими та називають їх продовженням тиску на критиків влади.

Нагадаємо, раніше Віталію Шабуніну оголосили про підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Згодом в активіста проводили обшуки. Як повідомляли ЗМІ, це відбувалось у двох місцях: у військовій частині в Чугуєві Харківської області та в оселі його родини. За наявною інформацією, у нього вилучили мобільний телефон.

Уже 15 липня в Києві Печерський суд виніс рішення щодо запобіжного заходу для активіста Віталія Шабуніна. Йому обрали особисті зобов'язання до кінця серпня.