ГБР расследовало более 4 тысяч коррупционных производств за полгода

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Сотни фигурантов уже на скамье подсудимых

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отметили в ведомстве, в первом полугодии 2025 года Бюро расследовало 4258 уголовных производств, связанных с коррупционными преступлениями.

В суд передано 285 обвинительных актов в отношении 429 человек, среди которых:

1 член Кабинета Министров;

161 правоохранитель;

17 налоговиков;

32 таможенника;

4 работника Государственной уголовно-исполнительной службы;

17 представителей лесной охраны;

197 других лиц.

Сумма неправомерной выгоды, полученная фигурантами дел, превышает 29,8 млн грн.

"Государству нанесен ущерб на 1 млрд 738 млн грн, из которых уже возмещено почти 15 млн грн. Также суд арестовал имущество фигурантов на 337 млн грн для последующей компенсации нанесенного ущерба", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, ГБР проводило обыски у бывшего министра Кубракова.