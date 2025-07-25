ГБР расследовало более 4 тысяч коррупционных производств за полгода
Сотни фигурантов уже на скамье подсудимых
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как отметили в ведомстве, в первом полугодии 2025 года Бюро расследовало 4258 уголовных производств, связанных с коррупционными преступлениями.
В суд передано 285 обвинительных актов в отношении 429 человек, среди которых:
- 1 член Кабинета Министров;
- 161 правоохранитель;
- 17 налоговиков;
- 32 таможенника;
- 4 работника Государственной уголовно-исполнительной службы;
- 17 представителей лесной охраны;
- 197 других лиц.
Сумма неправомерной выгоды, полученная фигурантами дел, превышает 29,8 млн грн.
"Государству нанесен ущерб на 1 млрд 738 млн грн, из которых уже возмещено почти 15 млн грн. Также суд арестовал имущество фигурантов на 337 млн грн для последующей компенсации нанесенного ущерба", - сообщили в ведомстве.
Как сообщалось, ГБР проводило обыски у бывшего министра Кубракова.
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