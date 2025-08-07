12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2025, 12:15

ДБР чекає повне оновлення: законопроєкт уже в Раді

07 серпня 2025, 12:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13602, який передбачає масштабну реформу Державного бюро розслідувань. Ініціаторами стали 14 депутатів із фракцій "Голос", "Європейська Солідарність" та "Слуга Народу"

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, документ передбачає звільнення чинного керівника ДБР та обрання нового на прозорому конкурсі з переважним правом участі міжнародних експертів — за прикладом моделі Бюро економічної безпеки.

Після призначення голови ДБР запустять дві комісії — для переатестації та добору нових співробітників. Обидві комісії матимуть половину своїх членів із незалежних експертів від громадськості, що також відповідає практиці БЕБ.

Окрім того, законопроєкт запроваджує низку додаткових механізмів контролю, зокрема Раду громадського контролю та прозору дисциплінарну комісію.

Окремо у тексті законопроєкту прописано приведення моделі управління ДБР у відповідність до Конституції України — голова бюро більше не призначатиметься Президентом.

"Окремо зазначу, що модель ДБР зараз суперечить Конституції, так як голову призначає Президент. Що чисто перевищення його повноважень. Думали навіть подати ще в Конституційний суд, але там вже є такий позов", — каже Железняк

Автори документа наголошують, що реформування ДБР є необхідним кроком, адже нинішній стан бюро оцінюють як критично низький рівень ефективності.

Законопроєкт уже оприлюднено, і його подальший розгляд очікується найближчим часом.

Нагадаємо, раніше у ДБР розповіли, що у першому півріччі 2025 року Бюро розслідувало 4258 кримінальних проваджень, пов'язаних із корупційними злочинами. До суду передано 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР перезавантаження реформа ВР законопроєкт депутати Яровлав Железняк БЕБ
Українська бізнес-спільнота вітає призначення Цивінського на чолі БЕБ
06 серпня 2025, 12:49
Верховна Рада відновила повноваження НАБУ та САП
31 липня 2025, 13:19
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
Усі працівники ТЦК носитимуть бодікамери з 1 вересня, - Шмигаль
07 серпня 2025, 12:52
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
07 серпня 2025, 12:43
На Вінниччині горіла лікарня: масштабну пожежу ліквідували
07 серпня 2025, 12:31
Стрілянина в центрі Черкас: озброєний чоловік перебуває в "МакДональдсі"
07 серпня 2025, 12:15
На Волині керівника лікарні викрили на махінаціях із закупівлями під час пандемії COVID-19
07 серпня 2025, 12:02
На Харківщині створюють нові пожежні підрозділи й набирають рятувальників
07 серпня 2025, 11:55
На Прикарпатті голову та депутата селищної ради затримали на хабарі в 8000 доларів
07 серпня 2025, 11:45
Через негоду без світла – 186 населених пунктів у 9 областях
07 серпня 2025, 11:29
У Києві не відновлено жодного зруйнованого будинку з 2023 року, - голова Оболонської РМДА
07 серпня 2025, 11:22
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »