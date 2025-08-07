ДБР чекає повне оновлення: законопроєкт уже в Раді

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13602, який передбачає масштабну реформу Державного бюро розслідувань. Ініціаторами стали 14 депутатів із фракцій "Голос", "Європейська Солідарність" та "Слуга Народу"

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, документ передбачає звільнення чинного керівника ДБР та обрання нового на прозорому конкурсі з переважним правом участі міжнародних експертів — за прикладом моделі Бюро економічної безпеки.

Після призначення голови ДБР запустять дві комісії — для переатестації та добору нових співробітників. Обидві комісії матимуть половину своїх членів із незалежних експертів від громадськості, що також відповідає практиці БЕБ.

Окрім того, законопроєкт запроваджує низку додаткових механізмів контролю, зокрема Раду громадського контролю та прозору дисциплінарну комісію.

Окремо у тексті законопроєкту прописано приведення моделі управління ДБР у відповідність до Конституції України — голова бюро більше не призначатиметься Президентом.

"Окремо зазначу, що модель ДБР зараз суперечить Конституції, так як голову призначає Президент. Що чисто перевищення його повноважень. Думали навіть подати ще в Конституційний суд, але там вже є такий позов", — каже Железняк

Автори документа наголошують, що реформування ДБР є необхідним кроком, адже нинішній стан бюро оцінюють як критично низький рівень ефективності.

Законопроєкт уже оприлюднено, і його подальший розгляд очікується найближчим часом.

Нагадаємо, раніше у ДБР розповіли, що у першому півріччі 2025 року Бюро розслідувало 4258 кримінальних проваджень, пов'язаних із корупційними злочинами. До суду передано 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб.