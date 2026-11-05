В Ровенской области 19-летний мотоциклист погиб в столкновении с ВАЗ: водитель предстанет перед судом
В Ровенской области перед судом предстанет 42-летний водитель автомобиля ВАЗ, который, по данным следствия, при повороте на перекрестке не предпочел мотоцикл. В результате столкновения 19-летний мотоциклист погиб на месте
Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .
По данным следствия, авария произошла в Сарненщине. Водитель легковушки выезжал на перекресток равнозначных дорог и при повороте направо не пропустил приближающийся направо мотоцикл Loncin.
В результате столкновения 19-летний вождь мотоцикла получил смертельные травмы. По информации правоохранителей, он был без мотошлема.
Следователь сообщил водителю ВАЗ о подозрении. В ходе досудебного расследования было проведено девять экспертиз в различных экспертных учреждениях Украины.
Расследование было завершено, а материалы уголовного производства направили в суд.
Напомним, утром 5 ноября вблизи Львова водитель микроавтобуса сбил пешехода . От полученных травм мужчина погиб на месте.