Пытки гражданских в Херсонской области: к уголовной ответственности привлечено 164 человека

Фото: прокуратура Херсонской области

С начала полномасштабного вторжения за пытки, незаконное содержание гражданских и другие военные преступления на оккупированных территориях Херсонщины к уголовной ответственности привлекли 164 человека

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, один из подозреваемых пытал гражданского в захваченном изоляторе Херсона. От пострадавшего требовали информацию об украинских военных, движении сопротивления и тайниках с оружием. Мужчину избивали, угрожали ему изнасилованием, применяли сексуальное насилие, а также лишали пищи и медицинской помощи.

Другой фигурант, по версии следствия, был представителем оккупационной полиции в Олешках. Он обеспечивал допросы местного жителя, которого избивали и пытали электрическим током из-за отказа сотрудничать с оккупантами. Потерпевшего уволили только после того, как он был вынужден оплатить "выкуп" и подписать расписку о невыезде.

Обоим мужчинам инкриминируется нарушение законов и обычаев войны. Одному из них дополнительно государственную измену. Подозрения объявили заочно.

Отдельно прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении командира российского спецподразделения "Вятич" Росгвардии. По данным следствия, он вместе с подчиненными похитил и избил заместителя председателя поселкового совета в Гениччине, пытаясь заставить его возглавить оккупационную администрацию.

Чиновник отказался сотрудничать с оккупантами. После ночи незаконное содержание его отпустили.

Документирование военных преступлений в Херсонской области продолжается. Правоохранители устанавливают причастных к пыткам и незаконному содержанию гражданского населения.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.