В Украине за 20 тысяч евро: в Киеве адвокат устроил схему для иностранцев

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В Киеве разоблачили адвоката. Он организовал схему пересечения границы в обход пунктов пропуска

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Клиентом адвоката оказался мужчина, ранее нарушивший миграционное законодательство. У иностранца был запрет на въезд в Украину на восемь лет. Однако юрист заверил его, что имеет "проводников", которые могут переправить его вне официальных пунктов пропуска из Республики Молдова в Украину.

В частности, адвокат обещал "клиенту" помощь по изготовлению паспорта гражданина одной из европейских стран. "Услугу" он оценил в 20 тысяч евро. Задержан адвокат после получения денег.

Напомним, в апреле в Киеве разоблачили схему легализации иностранцев, которую организовал 33-летний мужчина. Участники группы помогали иностранцам въезжать в Украину и получать виды на жительство на основе фальшивых документов.