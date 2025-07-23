Фото: УП

В соцсетях публикуют кадры по митингам в Тернополе. Люди протестуют против скандального законопроекта

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

В Тернополе жители присоединились к масштабным протестам против скандального законопроекта, ограничивающего НАБУ и САП. У людей можно увидеть плакаты: "Источником власти в Украине является народ".

Фото: УП

Фото: УП

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. Уже в тот же день в разных городах люди стали выходить на акции протеста. Зеленский наконец подписал документ.

23 июля президент Украины Зеленский отреагировал. Он заявил, что услышал, что говорят люди на улицах и в соцсетях. Президент пообещал подать новый законопроект о НАБУ и САП.